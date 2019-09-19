Красный Крест направил на неподконтрольный Донбасс 150 тонн гумпомощи

Международный комитет Красного Креста в среду, 18 сентября, направил на временно неподконтрольную украинским властям часть Донбасса 150 тонн гуманитарной помощи. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 7 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены строительные материалы и корм для животных общим весом 150 тонн», – сказано в сообщении.