В «ЛНР» заявили о прибытии «гумконвоя» из РФ

В неподконтрольный украинским властям Луганск сегодня, 19 сентября, прибыл «гуманитарный конвой» из Российской Федерации. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Автомобили очередного, 86-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли на склады в Луганске, началась их разгрузка», – утверждают в «ЛНР».

«Сегодня 10 автомобилей российских спасателей доставили в Луганск 159 тонн гуманитарного груза, в состав которого входит медицинское оборудование и медицинское имущество», – добавляют в «республике».

Напомним, 85-й «гумконвой» из РФ, первый в 2019 году, прибыл на неподконтрольную украинским властям часть Донетчины и Луганщины 25 июля. Предыдущий, 84-й «гумконвой» был доставлен грузовиками 20 декабря 2018 года.

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