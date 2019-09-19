В «ЛНР» подорвали мост (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске «в результате террористического акта» был поврежден путепровод. Об этом сегодня, 19 сентября, заявил «министр внутренних дел ЛНР» Игорь Корнет, передают местные интернет-ресурсы.

Повреждения получил путепровод на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная. «Террористический акт был осуществлен на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная – путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции», – заявил Корнет.

«Террористический акт был совершен путем подрыва 3-х опор моста. Бетонные конструкции были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв», – добавил он.