«Формула Штайнмайера» и «хотелки» Кремля: Мнение эксперта о переговорах по Донбассу

Украинцам нужно меньше обращать внимание на «хотелки» Кремля в переговорах по Донбассу и менее эмоционально на это реагировать. Такое мнение высказал директор Дипломатической академии при МИД Украины Сергей Корсунский.

«Россия хочет этот конфликт разрешить, и, конечно, она это хочет разрешить на своих условиях, мы это понимаем. Конечно, мы не можем соглашаться на ее условия – это абсолютно понятно, но для того, чтобы было понятно, на каких условиях, надо сформулировать нашу позицию – четкую и ясную, и эту позицию до конца отстаивать. Я думаю, что над этим сейчас и работают», – сказал он.

«Эти "хотелки" Кремля: то Ушаков что-то скажет, то Сурков, то Чеснаков – они делают провокационные заявления и наше общество настолько чувствительно к этому, что начинается сразу реакция – "зрада", "все сдали"», – отмечает Корсунский.

По его словам, украинскому обществу не стоит делать преждевременных выводов в переговорах по Донбассу. «Давайте не будем спешить. Причем тут все эти заявления? Давайте разберемся, о чем реально идет речь. Никто не будет проводить выборы на оккупированной территории без нашего контроля – это же очевидно. Такого просто не будет и не стоит даже предположения об этом строить. Да, выборы проводить надо, но только тогда, когда мы там все будем контролировать», – считает эксперт.

«У нас какое-то хроническое недоверие к власти, скопленное за 28 лет, что что бы не говорили – все плохо. Есть такой закон Мерфи: любое ваше решение – это ошибка. Я не говорю, что все, что делается, на 100% хорошо, но надо предлагать шаги. К сожалению, опыт отсутствия диалога [между Украиной и Россией] привел к тому, что не был ни один человек обменен, стрельба не прекратилась. Такой результат был, он известен. Давайте попробуем другой путь. Я пока не вижу, чтобы хоть на миллиметр сейчас сдаются наши интересы», – резюмировал директор Дипломатической академии при МИД Украины.

Он убежден, что украинским властям не стоит отказываться от Нормандского формата ради исключительно прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, но вести диалог с Кремлем нужно.

Напомним, 18 сентября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила «формулу Штайнмайера» и ее место в имплементации Минских соглашений. Представитель Украины в ТКГ заявил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу «формулы Штайнмайера» о местных выборах на Донбассе, но ее реализация возможна только при условии выполнения ряда пунктов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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