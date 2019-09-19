Стало плохо у модуля «Ощадбанка»: На КПВВ «Новотроицкое» умерла женщина

Сегодня, 19 сентября, на КПВВ «Новотроицкое» умерла 82-летняя женщина. Об этом сообщили мониторы благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист»).
ЧП произошло сегодня утром, в 8:30. Пенсионерке стало плохо у модуля «Ощадбанка», она скончалась до приезда кареты «скорой помощи». Тело женщины забрали медики из Волновахи, которые приехали на вызов. По предварительной информации, причина смерти – кровоизлияние в мозг.
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