Лавров обсудил с главой МИД Германии переговоры в Минске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 18 сентября, провел телефонный разговор с главой МИД Германии Гайко Маасом о переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны. «Обсуждены перспективы выполнения Минского комплекса мер по урегулированию в Украине в ситуации, когда предложения, рассмотренные на встрече внешнеполитических советников лидеров стран Нормандского формата, не были поддержаны представителем Киева на заседании Контактной группы в Минске 18 сентября 2019 года», – заявили в МИД РФ.
Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что выборы на неподконтрольном Донбассе могут состояться только после деоккупации, а изменения в Конституцию Украины об особом статусе вноситься не будут. Пристайко сообщил и о том, что 2 сентября он дал согласие на «формулу Штайнмайера» на встрече дипломатических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата.
Напомним, 18 сентября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила «формулу Штайнмайера» и ее место в имплементации Минских соглашений. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу «формулы Штайнмайера» о местных выборах на Донбассе, но ее реализация возможна только при условии выполнения ряда пунктов.
Представитель России в ТКГ Борис Грызлов в свою очередь утверждает, что украинские представители на заседании в Минске отказались подписать «формулу Штайнмайера», тем самым поставив под угрозу проведение саммита «нормандской четверки».
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