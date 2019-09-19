У Зеленского пояснили, почему не подписана «формула Штайнмайера» по Донбассу

У Трехсторонней контактной группы нет полномочий подписывать «формулу Штайнмайера», предполагающую проведение местных выборов на неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 сентября, в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

«Это обычная практика РФ – обвинять украинскую сторону, если что-то идет не по сценарию РФ. Конечно, ТКГ во главе с Леонидом Кучмой не могли подписать "формулу Штайнмайера" – это истинная причина, почему господин Грызлов заявил о том, что мы сорвали переговорный процесс», – сказала она.

«Сейчас мы посмотрим, как это коррелируется с теми договоренностями, которые были достигнуты 2 сентября высокими представителями в "нормандской четверке" – что-то господин Пристайко где-то кому-то… Эти проведенные переговоры должны были бы на сегодня коррелироваться с позицией ТКГ в Минске, потому что это взаимосвязанный процесс», – продолжила Верещук.

По ее словам, украинская сторона надеется быстро выяснить, в чем проблема с обсуждением «формулы Штайнмайера». «Я думаю, что стороны [переговорного процесса] согласовывали свои позиции, но всегда дьявол в мелочах. Когда мы работаем с нашими оппонентами, которые сидят по ту сторону стола переговоров, мы тоже вынуждены корректировать и свои действия, и свои высказывания, уже учитывая то, что ними сказано и сделано», – отметила нардеп.

«Но я бы не делала из этого проблемы – это все политика. Вот так – на полтона, нет черного / белого, есть просто "красные линии", а в границах дозволенного нужно дискутировать», – резюмировала Верещук.

Напомним, 18 сентября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила «формулу Штайнмайера» и ее место в имплементации Минских соглашений. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу «формулы Штайнмайера» о местных выборах на Донбассе, но ее реализация возможна только при условии выполнения ряда пунктов.

Представитель России в ТКГ Борис Грызлов в свою очередь заявил, что украинские представители на заседании в Минске отказались подписать «формулу Штайнмайера», тем самым поставив под угрозу проведение саммита «нормандской четверки».

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что выборы на неподконтрольном Донбассе могут состояться только после деоккупации, а изменения в Конституцию Украины об особом статусе вноситься не будут. Пристайко сообщил и о том, что 2 сентября он дал согласие на «формулу Штайнмайера» на встрече дипломатических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата.

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