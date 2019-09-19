Российские спецслужбы вербуют людей, пересекающих КПВВ на Луганщине (Видео)

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской области российские спецслужбы пытаются вербовать украинцев, пересекающих КПВВ «Станица Луганская», чтобы навестить своих родственников в «ЛНР». Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным ведомства, разоблачены очередные попытки вербовки украинцев спецслужбами РФ для ведения разведывательной деятельности в ущерб государственной безопасности Украины.

«Так, представители ФСБ в пункте пропуска "Станица Луганская" без объяснения причины задержали жительницу Хмельницкой области, которая возвращалась от родственников с временно оккупированной территории Луганщины. При этом представители иностранной спецслужбы через угрозы и шантаж попытались склонить женщину к негласному сотрудничеству. От нее требовали собирать информацию, в частности, о размещении военных объектов в регионе», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по возвращении домой женщина обратилась в СБУ и дала подробные показания о всех обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах.

«Согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. Однако, учитывая то, что гражданка Украины не выполнила преступной задачи иностранных спецслужб и добровольно заявила стражам порядка о своей связи с ними и полученном задании, суд удовлетворил ходатайство органов следствия и освободил ее от уголовной ответственности», – заявили в СБУ.

Читайте также: