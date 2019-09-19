Только украинские граждане и компании: Зеленский выступил против продажи земли иностранцам

Покупать и продавать землю после открытия рынка земли смогут только украинские граждане и украинские компании. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 сентября, в ходе конференции по реформе управления земельными отношениями заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы прекрасно понимаем, что вопрос рынка земли является на сегодня очень чувствительным, поэтому требует широкого и, самое главное, публичного обсуждения», – сказал Зеленский.

По его словам, обсуждение нужно для того, чтобы развеять все мифы и манипуляции, а также чтобы найти оптимальные и сбалансированные решения в модели открытого рынка земли.

Президент остановился на нескольких важных моментах. «Земля принадлежит украинцам. В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании», – сообщил Зеленский.

«Страшилки про китайцев, арабов, инопланетян, которые вывезут нашу землю вагонами – это бред», – добавил он.

Земля, как отметил президент, это собственность граждан, и у украинцев должно появиться полноценное право собственности на свою землю.

Зеленский напомнил, что в законе, которым был наложен мораторий, прописано, что депутаты должны разработать прозрачный механизм купли-продажи земли. С того времени прошло 18 лет.

«Задача у нас одна: найти оптимальную модель, чтобы выиграли простые украинцы», – подытожил он.

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