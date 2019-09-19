На Донетчине у охотника изъяли патроны для пулемета

Житель Покровского района хранил дома патроны армейского образца. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что боеприпасы у 57-летнего мужчины были обнаружены во время плановой проверки владельцев оружия.

«Во время плановой проверки зарегистрированных владельцев оружия в Покровском районе правоохранители обнаружили у местного жителя патроны к пулемету калибра 7,62 мм. Боеприпасы вместе с зарегистрированным охотничьим оружием мужчина хранил в сейфе. А на вопрос полицейских откуда у него боевые патроны, ответил, что ему их подарили. Правдивость показаний мужчины будет установлена во время досудебного расследования», – рассказали в полиции.

Боеприпасы изъяты, следователями начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.