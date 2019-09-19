Премьер-министр назвал дату открытия рынка земли в Украине

Открытие рынка земли в Украине запланировано на октябрь 2020 года. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 сентября, в ходе конференции по реформе управления земельными отношениями заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Задача нашего правительства – обеспечить экономический рост. Чтобы наша страна была успешной, нам нужно расти на 5-7% [ВВП] в год. Чтобы расти на 5-7%, нам крайне необходимо снять все советские ограничения, которые у нас существуют», – сказал Гончарук.

«И ограничения на легальную, честную продажу земли. Мы открываем рынок земли не сразу – к этому нужно подготовиться. Думали сделать это с 1 июля следующего года, но потом проконсультировались с людьми, которые реально обрабатывают землю, и они сказали, что не очень хорошая идея делать это летом», – добавил он.

По словам премьера, рынок будет открыт с 1 октября 2020 года. «Сейчас модель, которую мы предлагаем, предусматривает открытие рынка [земли] с 1 октября следующего года», – заявил он.

Этому будет предшествовать большая подготовительная работа. Он выразил солидарность с президентом Украины Владимиром Зеленским, подчеркнув, что землю будут покупать только украинские граждане или компании.

Напомним, ранее президент Украины сообщил, что покупать и продавать землю после открытия рынка земли смогут только украинские граждане и украинские компании.

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