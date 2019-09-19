В Донецкой области детям-сиротам вручили ключи от двух квартир (Фото)

На Донетчине 18 сентября дети-сироты получили ключи от двух квартир. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

В помещении исполкома Лиманского городского совета начальник службы по делам детей облгосадминистрации Наталья Тимофеева и городской голова Лимана Петр Цимидан торжественно вручили ключи от квартир лицам из числа детей-сирот. Жилье приобретено на условиях софинансирования 50/50 за счет субвенции из областного бюджета и средств городского бюджета.

За период 2017-2018 годов по программе приобретения жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, было приобретено и передано детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа, 236 единиц жилья на общую сумму 58 млн грн. В этом году на приобретение жилья указанной категории лиц в областном и местных бюджетах на условиях софинансирования предусмотрены средства на общую сумму 35 млн 743 тыс. грн. На сегодня приобретено 59 единиц жилья.

В пресс-службе отметили, что активное участие в реализации программы принимает Лиманская объединенная территориальная громада. В 2017-2018 годах за счет софинансирования из областного и городского бюджетов Лиманской ОТГ приобретены 22 единицы жилья на сумму 5 млн 800 тыс грн. В 2019 году из запланированных 10 квартир приобретены 7 квартир, две из которых вручены 18 сентября.