ДТЭК с начала сентября нарастил запасы угля на ТЭС на 57%

739 тыс. тонн угля накопили на складах ТЭС ДТЭК. Этого топлива достаточно для стабильной работы восьми теплоэлектростанций компании на протяжении месяца. ДТЭК будет и дальше запасаться углем, чтобы зимой Украина была со светом и теплом, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении отмечается, что перед стартом отопительного периода ДТЭК наращивает запасы топлива для теплоэлектростанций. На 1 сентября на складах ТЭС компании было 470 тыс. тонн угля, сейчас – на 57% больше – 739 тыс. тонн.

«Достаточное количество топлива на складах ТЭС – залог стабильной работы тепловой генерации в балансе всей энергосистемы. Мы готовим наши станции к пиковым нагрузкам, которые, по прогнозам, ожидают Украину уже в октябре. Ежедневно мы пополняем склады наших станций в среднем на 45 тыс. тонн угля. Сейчас у нас в запасе 653 тыс. тонн газового угля и 86 тыс. тонн антрацита. Это уголь собственной угледобычи и импортный», – рассказал Дмитрий Сахарук, генеральный директор ДТЭК Энерго.

Шахтеры ДТЭК Энерго в этом году уже добыли почти 15 млн тонн угля. До конца года планируют выдать на-гора еще 8 млн тонн угля марки Г.

Также ДТЭК законтрактовал 388 тыс. тонн угля марки Г из Южной Америки и 100 тыс. тонн антрацита.

«Это топливо станет надежной опорой энергосистемы в осенне-зимний период и позволит стране перезимовать без срывов», – отметили в компании.

Вся информация о вкладе ДТЭК в подготовку энергосистемы Украины к осенне-зимнему периоду – на сайте http://ozp.dtek.com