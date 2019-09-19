В «ДНР» за «госизмену» мужчину приговорили к 17 годам тюрьмы

В «ДНР» мужчину «за государственную измену» приговорили к 17 годам тюрьмы. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-служба «генпрокуратуры ДНР».
Как утверждают в «ДНР», было установлено, что мужчина «в июле 2017 г., действуя умышленно, с использованием сети Интернет, за денежное вознаграждение, передал представителю СБУ сведения о расположении одной из войсковых частей и персональные данные военнослужащего народной милиции ДНР».
«Приговором апелляционной палаты верховного суда ДНР 31.07.2019 г. обвиняемый признан виновным в совершении им преступления по признакам статьи 320 УК ДНР (госизмена) и осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – уверяют в «республике».
Там добавляют, что «приговор вступил в силу».
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