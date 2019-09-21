Как актеры-переселенцы из Луганска работают во львовском театре (Фото)

Двое актеров-переселенцев из неподконтрольного украинским властям Луганска сыграли на сцене Львовского областного академического музыкально-драматического театра им. Юрия Дрогобыча более двух десятков ролей. В Дрогобыче (Львовская обл.), где находится театр, они работают с самого начала вооруженного конфликта на Донбассе.

Короля и отца Ульяны в постановке Львовского областного театра им. Ю. Дрогобыча «Сватання на Гончарівці» играет народный артист Украины – луганчанин Александр Морозов. Он – вынужденный переселенец. В июле 2014 года на его даче в Луганске, расположенной вблизи аэропорта, мужчина попал под обстрел.

«Я тогда свои помидоры поливал, тишина такая, где-то птички поют, кукушка кукукает, и тут – такой взрыв. Я так понял, что со стороны объездной дороги шмаляют по аэропорту. Я как стоял, и от этого неожиданного звука упал на землю. И я понял – все, нужно ехать», – вспоминает переселенец.

Работа помогла ему пережить переезд из Луганска и начать жизнь заново. «Есть у меня знакомые, которые там живут, но ждут… Они мне звонят, я с ними по телефону разговариваю. Они мне говорят: "Саша, как мы хотим, чтобы быстрее сюда Украина вернулась"», – рассказал Александр.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Его партнером по постановкам является Ирина Осламенко – заслуженная артистка Украины тоже из Луганска. Она также последний раз видела свой родной город летом 2014 года.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

«Если бы уже вернулась, то только для того, чтобы продать квартиру. Это единственное, чего мне жалко. Я жила в самом центре Луганска. Двухкомнатная квартира. Только поменяла окна, можете представить себе? Перед войной. Никто не думал, что так будет, и тут такое случилось», – делится эмоциями Ирина.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

На работу во львовский театр луганчан пригласил директор и художественный руководитель Николай Гнатенко. Он – уроженец Белокуракино (Луганская обл.).

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

По его словам, за 5 лет на счету Александра Морозова 17 ролей. «У него очень большая творческая нагрузка. Он от постановки к постановке занят, и нас с одной стороны тешит это, но, если бы все сюда перенести [имущество из Луганска], он еще комфортнее бы себя чувствовал», – рассказал худрук.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»