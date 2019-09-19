«Формула Зеленского»: Украина ищет свои варианты возвращения Донбасса

Инициатива президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера по проведению местных выборов на Донбассе – это «нечто эфемерное», а Украина готовит свой план возвращения неподконтрольных территорий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 сентября, в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

«В любом случае у нас не будет применена "формула Штайнмайера" в том виде, в котором она на сегодня подается в СМИ. Честно говоря, я не видела "формулу Штайнмайера" как целостный документ, который кем-то подписан, хотя бы самим Штайнмайером, который предложил и опубликовал это в виде формального документа», – сказала она.

«Мы имеем только тезисы или предположения о том, как бы можно было бы провести в рамках выполнения Минских соглашений выборы на Донбассе. Это очень маленький сегмент, который нужно разрабатывать, но он точно не в первой очереди. Мы должны обсудить целый комплекс вопросов, который в том числе включает выборы на Донбассе. Поэтому "формула Штайнмайера" – это всего один аспект, который на сегодня согласовывается всеми сторонами», – продолжила Верещук.

По ее словам, этот сегмент переговоров очень важен, потому что все стороны хотят понять, какой статус будет у ныне неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса после того, как там будут проведены местные выборы, которые признает ОБСЕ.

«Мы настаиваем на том, что такие выборы должны быть проведены под юрисдикцией украинского законодательства. Там должна работать ЦИК, работать политические партии, должен быть доступ СМИ, иностранных наблюдателей. Вот эта модальность и есть той "формулой Штайнмайера", которую он, кстати, не описал. Он не описал, могут ли там быть наши политические партии, поэтому это вызывает столько домыслов и предположений, потому что на самом деле "формула Штайнмайера" – это нечто эфемерное. Мы ищем "формулу Зеленского" и украинскую формулу», – подчеркнула нардеп.

Напомним, 18 сентября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила «формулу Штайнмайера» и ее место в имплементации Минских соглашений. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу «формулы Штайнмайера» о местных выборах на Донбассе, но ее реализация возможна только при условии выполнения ряда пунктов.

Представитель России в ТКГ Борис Грызлов в свою очередь заявил, что украинские представители на заседании в Минске отказались подписать «формулу Штайнмайера», тем самым поставив под угрозу проведение саммита «нормандской четверки».

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что выборы на неподконтрольном Донбассе могут состояться только после деоккупации, а изменения в Конституцию Украины об особом статусе вноситься не будут. Пристайко сообщил и о том, что 2 сентября он дал согласие на «формулу Штайнмайера» на встрече дипломатических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата.

Читайте также: