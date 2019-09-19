В «ДНР»: В Енакиево убили супружескую пару

В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) убили супружескую пару. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«Поступило сообщение об обнаружении трупов супружеской пары с ножевыми ранениями. Правоохранители по «горячим следам» задержали злоумышленника, подозреваемого в совершении указанного преступления. Действия фигуранта попадают под санкции ст. 106 УК ДНР (убийство)», – говорится в сообщении.

Подробности ЧП не сообщаются. В «полиции» заявили, что за минувшие сутки зарегистрировали 1 убийство. По их данным, еще одна смерть в Чистяково (до переименования – Торез) была квалифицирована как «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

«В Торезе сотрудники полиции задержали 32-летнего горожанина, подозреваемого в нанесении местной жительнице тяжких телесных повреждений, от которых женщина скончалась. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 112 УК ДНР (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», – заявили в «МВД ДНР».

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