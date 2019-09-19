Порошенко пояснил, зачем на Донбассе нужны миротворцы ООН

Украинские власти должны «единым фронтом» настаивать на введении миротворческой миссии ООН на Донбасс на международном уровне. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 сентября, в кулуарах парламента заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

«Решать проблему нужно в комплексе. Комплекс означает – создание компонента безопасности. Значительно усилит и упростит создание компонента по безопасности принятие решения Советом безопасности ООН о миротворческой миссии. Не российской миротворческой миссии, которую только россияне называют миротворческой, а весь мир называет это оккупационными войсками в Приднестровье, Осетии, в Абхазии», – сказал он.

По его словам, классический формат миротворцев ООН имеет абсолютно четкие задачи. «Первое – разоружить незаконные вооруженные формирования. Второе – присутствие миротворческих войск сделает невозможным наличие оккупационных войск РФ на оккупированной территории, обеспечит вывод тяжелой техники и артиллерии, взятие под контроль неконтролируемого участка украинско-российской границы. И, в конце концов, создаст те условия безопасности, которые защитят граждан Украины на оккупированных территориях и позволят представителям политических партий, кандидатам в депутаты местных советов [принять участие в местных выборах]», – заявил Порошенко.

Ранее о миротворцах на Донбассе высказался глава МИД Украины Вадим Пристайко. Он заявил, что международное сообщество должно продолжить оказывать давление на Россию для выполнения Минских договоренностей, а не искать «творческие» подходы в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе. Свое мнение о миротворцах озвучил и глава ОБСЕ Мирослав Лайчак.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры Нормандской четверки обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.

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