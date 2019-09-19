Государственная земля должна быть выставлена на продажу, – премьер-министр

Земля, находящаяся в государственной и коммунальной собственности, после открытия рынка земли тоже должна быть выставлена на продажу. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 сентября, в ходе конференции по реформе управления земельными отношениями заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Государственные и коммунальные земли – они также должны быть выставлены на продажу», – заявил премьер-министр.

«А не использоваться в коневодческих фермах разных академий, "по-серому", чтобы наживались некоторые отдельные персонажи», – добавил он.

Продажа, по словам Гончарука, должна осуществляться через публичные торги. «Все это должно происходить на публичных прозрачных торгах, чтобы у людей был равный доступ к возможности купить земельный участок», – пояснил он.

Напомним, ранее президент Украины сообщил, что покупать и продавать землю после открытия рынка земли смогут только украинские граждане и украинские компании.

Ранее сообщалось, что открытие рынка земли в Украине запланировано на октябрь 2020 года.

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