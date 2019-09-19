Контакт-центр «Донецких энергетических услуг» ежемесячно обрабатывает 5 тыс. электронных обращений

Жители Донетчины получают консультации электропоставщика онлайн. В среднем специалисты контакт-центра «Донецких энергетических услуг» обрабатывают за месяц 5 тыс. запросов, поступающих на Facebook, электронную почту, через форму обратной связи в Личном кабинете, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что чаще всего клиенты передают в Facebook показания счетчика и консультируются по работе Личного кабинета. Контакт-центр за день обрабатывает около 100 сообщений от пользователей социальной сети. При этом показатель отклика 99%. Операторы контакт-центра на связи каждый день с 7 утра до 21 вечера.

Прежде чем приступить к работе, специалисты проходят серьезную профессиональную подготовку, ведь должны в совершенстве знать действующее законодательство о рынке электроэнергии.

«В современном мире люди стремятся экономить время и решать большинство вопросов онлайн. Компания заботится о том, чтобы клиентам не нужно было обращаться лично в центры обслуживания. Получить ясный и аргументированный ответ за короткий промежуток времени можно в Facebook», – говорит директор компании «Донецкие энергетические услуги» Александр Северин.