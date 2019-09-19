В прифронтовой Авдеевке расследуют поборы в школах

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) по факту поборов в школах открыто уголовное производство. Об этом сообщил начальник Авдеевского отделения полиции Андрей Епур.

«Открыто уголовное производство по фактам сбора средств с родителей в учебных заведениях и дошкольных детских учреждений. Проводится проверка, результаты которой мы сообщим дополнительно», – сказал он.

В каких школах Авдеевки собирали с родителей деньги, в полиции пока не комментируют.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»