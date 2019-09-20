Оглашает окрестности грозным африканским рыком: Во дворе дома в Краматорске живет львица (Фото)

На территории частного подворья в Краматорске (Донецкая обл.) живут взрослая львица, тигренок и говорящий ворон. Хозяин мечтает открыть частный зоопарк.

Житель Краматорска купил львенка Лину в Мелитопольском зоопарке, за 2 года малышка превратилась в красивую крупную львицу. Лина живет во дворе частного дома на ул. Новгородской, изредка оглашая окрестности грозным африканским рыком.

Для львицы во дворе собственного дома хозяин построил вольер. Есть крытое помещение, где Лина обитает зимой, и открытый вольер, огороженный решеткой. На дверях – крепкие замки и специальная система, не позволяющая открыть клетку животному. Через ячейки крепкой металлической решетки 5 на 5 сантиметров не пройдет лапа львицы. «До нас доходят слухи, что ночами старый лев бродит по улице и поедает котов. На самом деле, она такая упитанная», – смеется хозяин, рассказывая о 200-килограммовой львице.

Еды животному хватает. «В день Лина съедает 3 кило бэтмэна (разделанная курица) или говяжьей обрези. Ей хватает, еще и соседские коты в гости приходят», – сообщает краматорчанин.

«Я сам убираю в клетке. Мы постоянно используем дезинфицирующие средства, обрабатываем Лину от насекомых, мух», – добавляет он.

Львица подходит к решетке, трется об нее, как обычная кошка, пытается дотронуться до хозяйской руки. «Лина обожает нас. Очень любит общаться с людьми. Она для нас – как ребенок», – говорят муж и жена, владельцы львицы.

Когда у животного возникла проблема со здоровьем, они возили львицу в обычную ветеринарную клинику в центре города. «Усыпили ее в вольере, привезли на машине. Врачи сделали УЗИ, назначили лечение. Все, как с обычной кошкой», – объясняют краматорчане.

Соседи тоже говорят о львице, как о чем-то обычном. «Да, живет львица, мы ее не видим и даже редко слышим», – говорят мужчины, что ремонтируют машины неподалеку.

Вместе с тем, не все соседи довольны присутствием в частном подворье столь крупного хищника. Некоторые даже обращались по этому поводу в полицию, но там оснований для разбирательства не нашли.

Кроме львицы, во дворе живут еще несколько экзотических животных. В клетке по соседству – говорящий ворон. Двор охраняют тибетские мастифы – огромные собаки с темно-рыжей гривой. «Я люблю животных, и люблю все необычное. Недавно купил еще и маленького тигренка», – рассказывает хозяин.

«Я общаюсь с представителями крупных зоопарков в Мариуполе, Мелитополе. Учусь у них, как содержать животных в неволе, ухаживать за ними. Мое большое желание – создать в Краматорске, прямо в городе, небольшой зоопарк. Я сам готов его содержать. Но пока не получается решить с властями вопрос о выделении земли», – делится мужчина.

Источник: Общежитие