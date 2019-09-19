Модель продажи земли в Украине еще обсуждается, – Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук пояснил, смогут ли компании с иностранным капиталом, зарегистрированные в Украине, покупать землю после того, как заработает рынок земли. Как сообщают «Донецкие новости», об этом он заявил сегодня, 19 сентября, в ходе конференции по реформе управления земельными отношениями.

«Сейчас иностранная компания не может владеть землей, но она владеет правом работать. Точно также, если создать юридическое лицо в Украине, которое тут будет платить налоги, которое тут будет создавать рабочие места, которое тут будет капитализироваться, чтобы документы, которые она будет вести, оно могло показать украинскому банку, также и тут нет смысла запрещать иностранным компаниям заходить и быть одним из учредителей этих юридических лиц», – считает он.

«Модель еще дискутируется», – добавил Гончарук.

Такое заявление участники конференции восприняли с возмущением. «Я честно ответил на поставленный вопрос. Мы в этом плане не собираемся ничего ухудшать ни для кого, потому что есть огромное количество компаний, которые сейчас инвестируют в Украину, которые сейчас работают в Украине, ничего в этом плане не изменится», – пояснил премьер-министр

«Это не значит, что поприезжают китайцы и массово скупят землю. У них не будет такой возможности. Землей в Украине будут владеть украинские граждане и украинские компании. По поводу того, каким образом формировать список учредителей украинских компаний, давайте дискутировать», – предложил глава Кабмина.

Напомним, ранее президент Украины сообщил, что покупать и продавать землю после открытия рынка земли смогут только украинские граждане и украинские компании.

Ранее сообщалось, что открытие рынка земли в Украине запланировано на октябрь 2020 года. Также сообщалось, что государственная земля должна быть выставлена на продажу, а правительство обещает фермерам снижение ставок по кредитам на ее покупку.

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