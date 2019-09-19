Цеплял меня: В «ЛНР» парень убил родного дядю и спрятал тело в лесополосе

В неподконтрольной украинским властям Кадиевке (до переименования – Стаханов, Луганская обл.) 20-летний парень убил своего 32-летнего дядю и спрятал его тело в лесополосе. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ЛНР».

Отмечается, что убийство произошло в мае 2015 года в ходе конфликта на фоне распития спиртных напитков, который перерос в драку. Факт убийства был установлен только 9 сентября 2019 года. При этом сестра погибшего мужчины обратилась с заявлением о пропаже ее брата 1983 года рождения с заявлением в «полицию» только в сентябре 2018 года.

Выяснилось, что мужчина проживал вместе с ее сыном. «Ее сын 1995 года рождения нанес телесные повреждения в виде двух ударов металлическим предметом – трубой по голове потерпевшему. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте», – заявил представитель «полиции».

Парень задержан. По его словам, ссоры с его дядей на бытовой почве у них происходили постоянно, не обходилось часто без рукоприкладства. «В 2015 году была ссора дома, цеплял меня. Я не выдержал, взял трубу и ударил его. Испугался, убежал из дома, потом вернулся домой, смотрю – он лежит, не двигается, холодный. И мысль в голову пришла – решил вывезти его в лес», – пояснил задержанный.

На автомобиле он вывез труп в лесопосадку и спрятал тело в районе хутора на окраине Кадиевки. В «полиции» заявили, что «вещественные доказательства» изъяты, но «следственные действия» продолжаются.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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