В Луганске сообщили подробности подрыва моста (Фото)

Для подрыва путепровода в неподконтрольном украинским властям Луганске было использовано проводное устройство. Об этом сегодня, 19 сентября, заявил «министр МВД ДНР» Игорь Корнет, передают местные интернет-ресурсы.

Как уверяет Корнет, «МВД» намерено задержать исполнителя подрыва путепровода в Луганске в ближайшие дни. «Проводятся первичные оперативные действия, подворовые обходы. Есть первичные версии, серьезные зацепки, которые позволят нам в ближайшие дни прояснить общую картину и, я думаю, задержать исполнителя», – утверждает он.

«Инициирование было путем подсоединения проводного подрыва, не радиовзрыватель был», – уточнил «министр».

Кроме того, Корнет заявил, что автомобили «гуманитарного гумконвоя» из РФ должны были двигаться по путепроводу, который был поврежден в результате подрыва сегодня ночью.

Ранее сообщалось, что в Луганске «в результате террористического акта» был поврежден путепровод.

Читайте также: