В «Л-ДНР» заявили об усилении мер безопасности

На неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей будут «усилены меры безопасности» в связи с подрывом моста в Луганске. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщают местные интернет-ресурсы.

Об усилении мер безопасности в «ДНР» заявил «глава республики» Денис Пушилин.

«Каких-то чрезмерных шагов не будет, но об усилении все команды отданы в соответствующие силовые структуры», – сообщил Пушилин.

В «ЛНР» «председатель правительства» Сергей Козлов поручил «силовым ведомствам» усилить «мероприятия по охране стратегически важных объектов».

«Даю поручение усилить мероприятия по охране стратегически важных для экономики республики объектов», – заявил Козлов.

«Это такие объекты, как электростанции, все путепроводы, которые важны для республики, другие важные объекты, которые дают в бюджет финансирование», – уточнил он.

Ранее сообщалось, что в Луганске «в результате террористического акта» был поврежден путепровод.

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