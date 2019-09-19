Шпионила за ВСУ: Контрразведка СБУ задержала информатора «ЛНР»

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали жительницу Луганской области, которая передавала разведывательную информацию членам незаконных вооруженных формирований «ЛНР». Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, женщина была завербована НВФ в конце прошлого года во время посещения неподконтрольной украинским властям территории Луганщины по личным делам. «С тех пор она поддерживала контакты с представителем фейковой "контрразведки" так называемого "МГБ ЛНР ". Следователи СБУ задокументировали, что информатор собирала и с помощью средств электронной связи сообщала террористам сведения о подразделениях ВСУ, которые задействованы в проведении операции Объединенных сил, их численности, личном составе, вооружении, дислокации, организации охраны», – говорится в сообщении.

«Для конспирации женщина "искренне" помогала военным в бытовых вопросах, предлагая, в частности, домашние продукты. Собранные информатором данные использовались российскими наемниками для планирования военных действий против ВСУ и осуществления диверсионных актов на подконтрольной украинской власти территории Луганщины», – сообщили СБУ.

Отмечается, что женщина была задержана в непосредственной близости от районов ведения боевых действий на территории Луганщины при попытке передачи информации НВФ. Ей сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

«Контрразведчики СБУ также установили личность представителя так называемого "МГБ ЛНР", который завербовал луганчанку. Его участие в деятельности террористической организации документируется в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины», – добавили в СБУ.

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