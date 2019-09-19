Мы будем гарантировать права тех, кто сейчас арендует землю, – премьер-министр

Те, кто арендует землю, получат первоочередное право на ее покупку после после открытия рынка земли. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 сентября, в ходе конференции по реформе управления земельными отношениями заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Премьер-министр отметил, что права арендаторов будут защищены. «Конечно, мы будем гарантировать права тех, кто сейчас арендует земельный участок, купить в первую очередь. Это абсолютно необходимо», – сказал Гончарук.

«Мы очень не хотим, чтобы те, кто сейчас обрабатывает землю, потеряли возможность обрабатывать ее в дальнейшем. Этот рынок должен быть удобным не для спекулянтов, а для людей, которые реально работают на земле и реально производят продукцию», – добавил он.

По его словам, в подготовленных законопроектах это предусмотрено. «Вы увидите, каким образом мы собираемся это сделать», – сказал премьер-министр.

Напомним, ранее президент Украины сообщил, что покупать и продавать землю после открытия рынка земли смогут только украинские граждане и украинские компании.

Ранее сообщалось, что открытие рынка земли в Украине запланировано на октябрь 2020 года. Также сообщалось, что государственная земля должна быть выставлена на продажу.

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