Пенсии переселенцев: Юрист назвала причины приостановки выплат

В Украине 320 тыс. переселенцам не выплачивают пенсию. Возобновить выплаты можно по решению суда, однако сумму, накопившуюся с момента остановки начислений, восстановить нельзя даже по суду, и причин для этого несколько. Об этом рассказала юрист общественной организации «Донбасс-SOS» Елена Глушко.

По ее словам, одной из самых распространенных причин невыплат задолженности, являются проверки. «На органы социальной защиты возлагалось проверять пенсионеров-переселенцев по месту их проживания. Сейчас органы соцзащиты уже не ходят проверять пенсионеров. Но все равно органы Пенсионного фонда могут запрашивать информацию из так называемого "Аркана", базы Госпогранслужбы Украины, о том, пересекал ли пенсионер линию разграничения, превысил ли он 60 дней», – говорит правозащитница.

Юрист добавляет, что не все в Пенсионном фонде ладят с этой базой. «Поскольку Пенсионный фонд не всегда, как мы знаем, умеет пользоваться этой базой, то очень часто выплаты приостанавливаются именно на основании того, что якобы пенсионер отсутствовал по месту проживания. Доходило очень часто до смешного. Люди приходят, говорят: "Вот же я". "Нет, у нас написано, что вы в 2016 году выехали и до сих пор не возвращались"», – рассказала Елена Глушко.

Вторая распространенная причина неполучения пенсионной задолженности – длительное время на оформление документов при переезде переселенца. «Он запрашивает свое пенсионное дело по месту своей новой регистрации, как переселенец. Ему пересылают это дело 3 месяца. Все эти периоды, месяцы и годы, за которые люди не получали пенсию, они сейчас накапливаются в качестве задолженности, люди пытаются за них судится», – сказала юрист.

Еще одна причина отказа в выплатах – перерасчет пенсии. Согласно постановлению Верховного суда, справки из непризнанных «республик» должны приниматься Пенсионным фондом, иначе – это нарушение прав пенсионеров. «Условно говоря, если человек работал в шахте Донецка, соответственно он имеет право на льготный стаж. Но для этого ему нужно предоставить справки определенные. Справки эти он получить не может или может получить только с печатями непризнанных "республик"», – уточняет Елена Глушко.

Однако даже если пенсионерам-переселенцам удалось добиться положительного решения в суде по возврату пенсионного долга, – не факт, что оно будет выполняться.

Юрист отмечает, что практика работы управлений ПФУ и соцзащиты в различных регионах бывает очень разная. Однако негласное правило у них одно, считают правозащитники, – любой повод, чтобы сэкономить на переселенцах. Электронный реестр ВПЛ, вопреки ожиданиям на наведение порядка в работе различных органов с переселенцами, в случае с пенсионерами не сработал. «Позиция Пенсионного фонда здесь состоит в том, что если один раз ты в реестре был, то все, ты уже из него не выйдешь, и на тебя будет распространяться законодательство относительно ВПЛ», – говорит Глушко.

В случае, если у переселенца есть задолженность от ПФУ, правозащитница рекомендует обращаться в суд, к юристам и отстаивать свое право на пенсию. «После того, как ему начислят выплату, он должен обратиться в ПФУ с запросом о разъяснении причин того, почему суммы за предшествующий период с момента приостановки не были ему выплачены. После получения письменного ответа он может обращаться в суд. В этом ответе будет указана, скорее всего, ссылка на Постановление КМУ №637 и №788 (раньше это было Постановление №335). После этого он может обращаться в административный окружной суд по месту нахождения ПФУ. Эти дела рассматриваются в письменном производстве. То есть его присутствие не обязательно, он может направить иск в письменном виде. Может составить его сам с подсказками юристов или, опираясь на статью 160 Кодекса административного судопроизводства, или же обратиться в органы бесплатной правовой помощи, которые создало Министерство юстиции. И после этого ждать решения суда», – рассказала Елена Глушко.

Напомним, ПФУ проигнорировал 90% судейских решений, которые обязали ведомство выплатить пенсионную задолженность переселенцам. Всего по состоянию на 1 июня 2019 года общий долг ПФУ составил 600 млн грн. По данным БФ «Право на защиту», по состоянию на сегодня более 40 человек умерли, так и не дождавшись выполнения территориальными органами ПФУ судебных решений в их пользу.

Как сообщалось ранее, в 2019 году на выплату пенсий ПФУ потратит на 444 млн грн меньше, чем в прошлом году. Основной источник экономии, как проанализировали эксперты программы «Советник по вопросам ВПЛ», – это лишение пенсии граждан, пострадавших вследствие вооруженного конфликта. Таких от 450 до 700 тыс. граждан, проживающих на временно неподконтрольных украинской власти территориях, которые не получают никаких выплат. А на погашение задолженности по пенсионным выплатам по решению суда в 2019 году в бюджете ПФУ предусмотрено лишь 50 млн грн. Тогда как сумма задолженностей, по разным данным, достигает нескольких миллиардов гривен.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Центр журналистских расследований»

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