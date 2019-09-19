На Донетчине под колесами поезда погиб мужчина (Фото)

В поселке Былбасовка (Славянский р-н, Донецкая обл.) под колесами скоростного поезда погиб мужчина. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает отдел коммуникации Славянского отдела полиции Донецкой области.

Так, вчера вечером в полицию поступило сообщение, что на пассажирской остановочной платформе «Прилужный 2» под колеса скоростного поезда попал мужчина в возрасте около 40 лет.

На месте происшествия было предварительно установлено, что погибший переходил пути и не заметил электропоезд.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта».