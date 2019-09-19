Донетчина: На линии разграничения открыли еще один агентский пункт по обслуживанию пенсионеров (Фото)

Сегодня, 19 сентября, в прифронтовом селе Лебединское (Волновахский р-н, Донецкая обл.) заработал очередной агентский пункт Пенсионного фонда Украины (ПФУ) обслуживания граждан по вопросам пенсионного обеспечения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Так, теперь местным жителям, а также жителям соседних Сопино и Калиновки, не надо ехать за 80 км до Волновахи, чтобы получить консультации, справки и пенсионные удостоверения.

По словам главы области, специалист областного управления ПФУ будет вести прием непосредственно в Лебединском ежемесячно – каждый третий четверг. Адрес – ул. Центральная, 24а.

Кроме того, в агентском пункте можно будет зарегистрироваться на веб-портале ПФУ и получить широкий круг услуг (в том числе и подать личное обращение по назначению или перерасчету пенсии). Помощь в регистрации и подаче документов пожилым людям будет предоставлять консультант.

Кириленко отметил, что в Донецкой области это уже восьмой агентский пункт, расположенный на линии разграничения. Подобные работают в Светлодарске, Мироновском, Верхнеторецком, Новгородском, Чермалыке, Новотроицком и Гранитном.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области работает уже 43 агентских пункта ПФУ и 134 виртуальных (интерактивных) рабочих места во всех территориальных громадах. Там предоставляются услуги средствами скайп-связи.

Напомним, ПФУ с сентября начал внедрять в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд». Теперь граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов.

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