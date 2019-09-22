Переселенцам и жителям неподконтрольного Донбасса: Как исправить ошибку в свидетельстве о рождении

В Украине переселенцы и жители временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса, чтобы исправить ошибку в свидетельстве о рождении, вправе обратиться с таким заявлением в любой орган регистрации актов гражданского состояния (РАГС) по их выбору. Об этом сообщает общественная организация «Донбасс-SOS».

Так, внесение любых изменений в актовые записи гражданского состояния (в том числе и в свидетельство о рождении) регулируется Правилами внесения изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановления и аннулирования. Правозащитники разъяснили алгоритм, как это сделать. «Для того, чтобы исправить ошибку в актовых записях гражданского состояния надо обратиться в РАГС по месту жительства с заявлением (Приложение 1). Внутренне перемещенные лица (а также жители неподконтрольной украинской власти территории) вправе обратиться с таким заявлением в любой РАГС по их выбору (п. 2.1). РАГС не вправе отказать в принятии и рассмотрении заявления о внесении изменений», – говорится в сообщении.

В соответствии с п. 2.5., заявление о внесении изменений в актовую запись гражданского состояния подается:

лицом, в отношении которого составлена ​​актовая запись;

одним из родителей несовершеннолетнего (малолетнего);

попечителем несовершеннолетнего и опекуном малолетнего;

опекуном недееспособного лица;

наследником умершего;

представителем органа опеки и попечительства при осуществлении полномочий по опеке и попечительству в отношении лица, имеющего право на подачу такого заявления.

Также, в случае если заявление о признании отцовства, которое является основанием для внесения изменений в свидетельство, не может быть подано лично, оно может быть подано через представителя или направлено по почте при условии подтверждения подлинности подписи нотариально. Полномочия представителя должны основываться на нотариально удостоверенной доверенности.

К заявлению необходимо приложить следующие документы (п. 2.7):

свидетельство, в котором указаны неправильные, неполные сведения или сведения, подлежащие изменению;

другие документы, необходимые для рассмотрения заявления и решения вопроса по существу (п. 2.6).

Это могут быть следующие документы:

полные извлечения из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан;

копии соответствующих актовых записей гражданского состояния, на основании которых решается вопрос о необходимости внесения изменений или отказа в этом;

паспорта родителей или самого лица, в отношении данных которого нужно внести изменения.

Если актовая запись о рождении находится в архиве другого РАГСа – орган, куда лицо обращается, должен самостоятельно истребовать нужные данные. Если тот РАГС находится на временно неподконтрольной украинской власти территории, государственная регистрация актов гражданского состояния подтверждается соответствующими свидетельствами, извлечениями из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, если они не содержат неоговоренных исправлений, приписок или явных признаков подделки.

Если изменения, которые необходимо внести, связаны с признанием отцовства, РАГС в трехдневный срок направляет соответствующий запрос о подтверждении соответствия данных в Государственном реестре актов гражданского состояния данным бумажного носителя актовой записи. Полное извлечение из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и полученное подтверждение прилагаются заявлению (п. 2.8.).

Изменения в утраченное свидетельство могут вноситься только после его восстановления (п.2.9.).

На основании собранных документов и по результатам проверки РАГС составляет обоснованное заключение о внесении изменений в актовую запись гражданского состояния (и свидетельства) или об отказе в этом. В случае отказа во внесении изменений в заключении должны быть четко указаны причины отказа и указано о возможности его обжалования в судебном порядке (2.12.).

Правозащитники отмечают, что заявления родителей об изменении имени, фамилии ребенка в связи с тем, что при государственной регистрации рождения ребенку присвоено фамилия или имя собственное без учета пожеланий обоих или одного из родителей, принимаются не позднее одного года со дня рождения (п. 2.10.). Заявления об исправлении собственного имени ребенка в связи с тем, что он фактически носит имя, отличное от указанного в актовой записи о его рождении, принимаются до достижения им 14-летнего возраста (п. 2.10.).

В п. 2.13.-2.14. перечислены основания для внесения изменений в актовую запись гражданского состояния (в том числе и в свидетельство о рождении). Среди них: решение суда о признании отцовства, заявление матери, не состоящей в браке, решение органа опеки и попечительства и т.д.).

Вопрос о внесении изменений в актовые записи гражданского состояния (соответственно и в свидетельство о рождении) рассматривается в трехмесячный срок со дня подачи соответствующего заявления в отдел ГРАГС.

При наличии уважительных причин этот срок продлевается с письменного разрешения руководителя отдела ГРАГС управления государственной регистрации главных территориальных управлений юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республики Крым, в областях, городах Киеве и Севастополе (по месту их представления), но не более чем на 3 месяца (1.10.)

Внесение изменений, а также отправка свидетельств о рождении согласно материалам, полученным от других РАГСов, проводятся в 10-дневный срок (1.11.).

После внесения изменений в актовую запись гражданского состояния заявителю выдается новое свидетельство. На свидетельстве проставляется штамп «Повторно». Свидетельство, представленное заявителем для внесения изменений, аннулируется и уничтожается в установленном порядке (2.22.).

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