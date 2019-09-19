Не стоит исключать: Генерал оценил вероятность авиаудара России по Украине

Еще в 2014 году окружение президента Российской Федерации Владимира Путина склоняло его к полномасштабному удару по Украине. Об этом сообщил генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель главы Генштаба ВСУ и военный эксперт Игорь Романенко в чате на «Главреде».

Так, он дал свой прогноз по поводу ситуации, при которой Кремль отдаст российской армии приказ об авиационном или ракетном ударе по Украине.

«Нет, не стоит исключать даже такие действия России. Все это остается в планах генерального штаба вооруженных сил РФ. Однако задействование таких механизмов будет означать полномасштабную войну с Украиной, на которую Путин пока не решается. Известно, что еще в 2014 году советник российского президента Сергей Глазьев рекомендовал Путину нанести удары авиацией по Украине. Мол, потому что со временем таковые будут менее эффективными, ведь Украина восстановит свои силы противовоздушной обороны», − заявил Игорь Романенко.

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