Неурожай: Как подорожали овощи, фрукты, крупы и хлеб в Украине (Инфографика)

В Украине в сентябре обычно снижаются цены на овощи и фрукты благодаря сбору нового урожая. Но в этом году из-за жаркого лета аграрии собрали гораздо меньше продуктов растительного происхождения, что и привело к росту цен. Об этом сегодня, 19 сентября, со ссылкой на данные Госстата, сообщает «Слово і Діло».

Так, эксперты проанализировали, насколько отличается урожай-2019 от прошлогоднего, и как это сказалось на ценах.

Самая плачевная ситуация с картофелем и плодовыми культурами – цена на картофель подскочила почти в два раза (на 98,7%), так как урожай в этом году меньше на 8,3%. В некоторых регионах, где аграрии специализируются на выращивании картофеля, урожай был еще меньше, поэтому в сентябре, когда не только украинцы, но и большие продуктовые ритейлеры традиционно закупают оптом этот овощ на зиму, цена за 1 кг картофеля составляет 15 грн. В магазинах овощ уже дороже, и его стоимость стартует от 20 грн за кг. Конечно, без картофеля украинцы не останутся. В случае недостачи будут завозить из Нидерландов и Беларуси, как это было в прошлом году.

Не лучше ситуация с яблоками, персиками и другими плодовыми культурами, которые весной во время цветения были «опалены» заморозками. Уже сейчас цены на яблоки подскочили на 23,1% по сравнению с прошлым годом, и самые дешевые яблоки можно найти по цене от 17 грн за кг.

Примерно такая же ситуация с другими овощами из борщевого набора: лук подорожал на 23,5%, капуста – на 14,8%, свекла – на 13,5%.

Подешевела только морковь, которая упала в цене почти на 40%, поскольку неурожай на этот овощ был именно в прошлом году, а в этом сезоне она уродила неплохо.

Кроме того, как отмечается, будет дорожать и хлеб, особенно ржаной, потому что урожай озимой ржи на 15% меньше прошлогоднего, и уже сейчас хлеб и батоны подорожали на 22,5%. Правда, наравне с ржаным почему-то дорожает и пшеничный хлеб, хотя с урожаем пшеницы в этом году все нормально – зерна собрали больше на 15%, чем в прошлом довольно урожайном году.

Среди круп рекордсменом по удорожанию стало пшено, которое в сентябре уже стоило более 35 грн за кг и добавило в стоимости 78,2%. Другие крупы стали дороже в среднем на 13-15%. Подешевела только гречка, но не существенно (на 3,4%).

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