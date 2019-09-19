«Короче, все печально в Еленовке»: Ситуация в пунктах пропуска днем 19 сентября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 19 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Александр: «11:50. Майорск в сторону Донецка. Подъехали и сразу в пост. До модулей – машин 20»;

Александр: «12:35. Заехали в модуль»;

Александр: «13:07. 11:50. Майорск в Донецк. Подъехали и сразу в пост. До модулей – машин 20. 12:35 – заехали в модуль. В 13:05 выехали из КПВВ»;

Александр: «13:31. Майорск в Бахмут – 20 машин на украинском "нуле"»;

Зинаида: «13:45. Майорск 100 машин в Украину. На 12:00»;

«Смайл»: «14:21. Горловка в Украину перед таможней машин 50 навскидку (метров 20 до блоков пустые). Полиция пустая. Пеших было не видно, но, вроде нет».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Джипер»: «10:21. Из Курахово в Донецк оба КПП за 2 часа. Днр очень быстро».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Alexei: «10:23. Еленовка в Украину – льгота 30+ машин, основная 50 +»;

Дмитрий: «11:37. Что в Еленовке в Украину?»;

Георгий: «11:39. Стоим. 60-70 шт до ментов»;

«NK»: «12:25. + минимум 30 – 40 машин от шлагбаума до самого КПП. Это то же самое, что раньше было почти до 3-го туалета»;

Георгий: «13:42. Короче, все печально в Еленовке».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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