Фонд Бориса Колесникова организовал поездку школьников на матч Лиги чемпионов (Фото)

В среду, 18 сентября, Фонд Бориса Колесникова и хоккейный клуб «Донбасс» организовали поездку школьников Донецкой области на футбольный матч «Шахтер» – «Манчестер Сити» в Харьков, сообщает пресс-служба Фонда.

В Фонде отметили, что 50 учащихся Константиновской школы №6, Алексеево-Дружковской школы № 13, Дружковской школы № 7, Ильиновской школы с углубленным изучением иностранных языков и Константиновской школы № 4 являются фанатами хоккейного клуба «Донбасс», увлекаются спортом, поэтому поездка на футбольный матч стала для них по-настоящему значимым событием.

«Я никогда не был на таком большом стадионе, всегда смотрел футбол по телевизору. Эмоции переполняют, масса впечатлений – от поездки, матча и новых знакомств с ребятами из Ильиновки, Дружковки, Алексеево-Дружковки. Спасибо организаторам за заботу о нашем досуге, нашем будущем. Борис Викторович давно приобщает молодежь региона к спорту и здоровому образу жизни, за что ему огромное спасибо», – поделился впечатлениями школьник Александр из Константиновки.

Следующие поездки школьников на матчи Лиги чемпионов в Харьков состоятся 22 октября и 11 декабря.

Фото: пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

Напомним, Фонд Бориса Колесникова 11 лет реализует на Донбассе образовательные и спортивные проекты для студентов и школьников. Также в Дружковке функционирует самая большая в Украине ледовая ДЮСШ ХК «Донбасс», где занимаются хоккеем и фигурным катанием более 1 100 детей.