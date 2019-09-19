Не терроризм: Известно обвинение участнику АТО, грозившему взорвать мост метро в Киеве

Участник боевых действий на Донбассе Алексей Белько, который 18 сентября угрожал взорвать мост метро в Киеве, не будет обвиняться в подготовке теракта. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 сентября, в ходе брифинга в столице заявил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

«Этот человек был задержан по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Есть у него адвокаты. Будут проведены следственные действия по вручению подозрения, подготовке ходатайства и согласованию с процессуальными руководителями об избрании меры пресечения. Ходатайство будет направлено в суд», – сказал он.

По его словам, к рассмотрению этого процесса подключилось Министерство ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины (МинВВОТ). Также согласовано подозрение задержанному – ему инкриминируют ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 259 (неправдивое сообщение о минировании) Уголовного кодекса Украины.

«У него фактически не было взрывоопасных веществ, и он не хотел взрывать этот мост, и поэтому он сдался. Поэтому его действия в настоящее время не квалифицируются как теракт или подготовка к осуществлению террористического акта, а как хулиганство – это выстрелы по мосту, в том числе выстрелы по полицейскому дрону. Второе – это неправдивое сообщение о минировании», – пояснил Крищенко.

Глава МинВВОТ Оксана Коляда сообщила, что задержанный попросил извинения перед жителями Киева, которые были вынуждены несколько часов ожидать разблокирования движения по мосту метро, а свои действия пояснил тем, «что просто хотел привлечь к себе внимание».

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