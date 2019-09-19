Не енакиевским и луганским решать: Мэр Славянска наложил вето на снятие с должности секретаря горсовета

Сегодня, 19 сентября, городской голова Славянска Вадим Лях наложил вето на решение депутатов городского совета о досрочном прекращении полномочий секретаря Славянского городского совета Жана Кима. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

«В соцсетях много пишут комментариев по поводу вчерашнего (Кима депутаты "сняли" 18 сентября, – ред.). Я хочу высказать свое видение, что и как будет дальше. Сегодня мной подписано распоряжение о наложении вето на вчерашнее решение. Статья 59 регламента [Славянского горсовета] позволяет мне наложить вето на любое решение, если оно не обосновано. А по одному из пунктов проекту решения [по Киму] не была выдержана процедура. В частности, проект решения должен "висеть" на сайте горсовета 20 рабочих дней, это не было выдержано. Но это не самый главный пункт, но и он будет описан в аргументации», – говорит мэр.

В ноябре исполняется 4 года, как Вадим Лях находится в должности мэра, Жан Ким – секретаря горсовета. Городской голова подчеркнул, что за это время каких-либо нареканий на работу Кима не было.

«Чтобы заявлять, что секретарь городского совета не выполнял своих функций – для этого, как минимум, должны были быть жалобы, письма на указания каких-либо ошибок в течение месяца, года. За 4 года не было ни одной жалобы ни от депутатов, ни от сотрудников. Поэтому не совсем корректно говорить, что он не справляется и не справлялся. Это политическое решение однозначно, как бы это не называли помощники народных депутатов, что это не политика. Как раз это и есть политика», – считает Лях.

Мэр пояснил процедуру действий после наложения вето. «После наложения вето в течении двух недель я должен назначить дату сессии, на которой это вето может быть преодолено. Для преодоления вето необходимо 2/3 голосов депутатов. Не 1/2, как это было вчера, а 2/3 голосов. Конечно, депутаты могут и не прийти на эту сессию, не произвести процедуру, и вето будет действовать. Либо провести какие-то другие действия [для срыва]. Дальше при принятии повторного решения никто меня не остановит, и я по закону опять могу наложить вето. Если они преодолеют вето 2/3 голосов, решение [о снятии секретаря] вступает в силу. Дальше могут быть суды. И Жан Николаевич может подать в суд по нарушению процедуры. Как показывает судебная практика, если регламент нарушен, то суд принимает решение и отменяет это решение», – сказал мэр.

Есть мнение, что голосование против секретаря горсовета – это лишь первый шаг для того, чтобы таким же образом снять с должности и самого Ляха. «Я смещения своего не боюсь. То, что сейчас происходит, даже десятой части не стоит того, что мне приходилось преодолевать, в том числе, из-за топ-чиновников в течение этих 4 лет», – заявил он.

Лях признал, что все эти годы у него были натянутые отношения с народными депутатами, чьи интересы были связаны со Славянском. В частности, с народным депутатом предыдущего созыва Олегом Недавой, который в Раду был избран от Енакиево. И действующим народным депутатом Натальей Королевской (родом из Луганской области), чей супруг Юрий Солод во второй раз стал народным депутатом от Славянска как мажоритарщик. «У меня были не гладкие отношения и с Недавой, и сейчас они не гладкие с Королевской. Честно говоря, я считаю, что городом должны руководить славянские элиты и славянцы. А не там енакиевские, луганские, а тем более, из Киева. Это мое мнение, и оно неизменно. Поэтому ждать от меня какую-то политическую лояльность – этого не будет. Дескать, если вы будете лояльны – мы вас тут оставим. Придет время, я и сам уйду. Для начала попробуйте сместить Жана. Это мой посыл», – заявил городской голова Славянска.

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