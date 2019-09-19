Ходаковский вспомнил, как обсуждал с Захарченко планы ликвидировать Гиркина

Экс-командир НВФ «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский рассказал о том, что в 2014 году были планы ликвидировать бывшего «министра обороны ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова). Об этом сегодня, 19 августа, сообщил экс-командир НВФ «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский в соцсетях.

«Когда-то давно, в далеком уже четырнадцатом году, ко мне приехали Захарченко (Александр Захарченко – ликвидированный «глава ДНР», – ред.) и один из командиров с позывным Атаман Иванович. Мы встретились в пиццерии Челентано, на бульваре Шевченко, и разговор пошел о том, что нужно убирать Стрелкова, а мне становиться министром обороны. Тогда я еще не знал, что Захарченко согласован вместо Бородая, да мне, собственно, было и все равно – амбициозных планов стать во главе территории тогда я не вынашивал, – выжить бы. Я отверг предложение не потому, что питал теплые чувства к Стрелкову – после его заявлений о необходимости оставить Донецк отношение к нему было адекватным. Причина была в другом: я не любитель интриг, и пока человек занимает свое место – не имею привычки на него претендовать. Это вопрос личной чистоплотности и последующего отношения к себе самому. Случившееся потом происходило уже без меня», – утверждает Ходаковский.



