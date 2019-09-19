В «ЛНР»: Сосед зарезал пожилую женщину ради наживы

В неподконтрольном украинским властям Первомайске (Луганская обл.) 28-летний мужчина убил 79-летнюю женщину ради наживы. Об этом говорится в видеосюжете «МВД ЛНР».

Отмечается, что ЧП произошло 13 сентября. О нем в «полицию» сообщил фельдшер «скорой помощи». «При выезде на один из адресов поселка Сокологоровка был обнаружен труп местной жительницы 1940 года рождения с видимыми телесными повреждениями. При осмотре были выявлены множественные телесные повреждения в виде колото-резанных ран», – заявил представитель «МВД ЛНР».

По подозрению в убийстве пенсионерки был задержан мужчина 1991 года рождения. «Оказалось, что это житель этой же улицы, который проживал по соседству с потерпевшей. После его задержания и при его опросе им были даны признательные показания. Человек в подробностях описал свои действия. Ведется следствие», – рассказал работник «криминальной полиции».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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