Истории помощи и спасения: Истории, которые должны быть услышаны

В преддверии Международного дня мира Фонд Рината Ахметова открыл в Запорожье фотовыставку «Донбасс и Мирные». В рамках мероприятия была презентована одноименная книга, а люди, пострадавшие от вооруженного конфликта, получили возможность рассказать свои истории, сообщает пресс-служба Фонда.

Гостей мероприятия встречала выставка фотографий, на которых запечатлена боль мирных жителей Донбасса.

«Именно фотографии – те беспристрастные свидетельства, которым мы можем доверять. Они не навязывают мнения, зритель сам может сделать выводы о том, что происходит в регионе. И о той трагедии, которая затронула судьбы миллионов людей. За каждым фото – своя, полная драматизма, история», – отмечается в сообщении.

Посетители выставки знакомились с экспозицией, а потом общались с переселенцами, которые также были приглашены на мероприятие. Фонд Рината Ахметова считает, что все эти истории должны быть услышаны.

«Для Фонда важно собрать и сохранить свидетельства людей, пострадавших от конфликта, и артефакты, которые для каждого стали символом пережитого. Эти истории будут рассказаны. Чтобы о трагедии помнили и знали во всем мире. Чтобы в Украине и Европе люди смогли ощутить, кто эти дети и старики, живущие на линии соприкосновения в чрезвычайно сложных условиях. Почему они продолжают там жить. И кто те люди, которым пришлось покинуть свои дома», – отметили в благотворительной организации.

Фотокнига уже была презентована в Лондоне, Брюсселе, Франкфурте-на-Майне и Страсбурге. С ней познакомились жители Львова, Киева и Мариуполя. Теперь настала очередь Запорожья. Этот город не случайно выбран для презентации, поскольку в самые тяжелые времена протянул руку помощи и оказал значимую поддержку пострадавшим на Донбассе. Для многих переселенцев этот город стал родным, а их самих здесь называют новыми запорожцами.

Многие из них пришли на презентацию, с интересом разглядывали фотографии, передающие драматические эпизоды.

«Эта боль мне понятна, потому что нашей семье пришлось пройти и через обстрелы, и через подвалы. Мы видели страшные вещи и до сих пор не можем спокойно вспоминать о тех событиях. Но помнить нужно, чтобы люди, которые не смогли или не захотели выехать из зоны конфликта, не чувствовали себя брошенными и чтобы эта трагедия скорее завершилась и больше не повторялась нигде и никогда», – говорит Елена Макайя, переселенка из Донецка и многодетная мама. Сегодня с мужем и детьми она живет в Запорожье.

На мероприятии выступил амбассадор Фонда Рината Ахметова, ведущий новостей телеканала «Украина» Максим Сикора, который рассказал, какое впечатление произвела на него фотокнига «Донбасс и Мирные».

«Я давно и внимательно изучил эту книгу. Она потрясающая! Это истории людей, которые вопреки всему продолжают верить и любить. Это о спасении и помощи миллионам мирных жителей. И это не только про искусство помогать и талант творить добро. Это про то, как в наше время быть и оставаться Человеком. Чтобы ощутить горечь и боль, необходимо услышать сердце человека, разделить с ним трагедию и понять, что это наша общая судьба – выжить, выстоять», – сказал телеведущий.

Специальным гостем мероприятия стал герой фотокниги Артем Сотник из Краматорска. Парень рассказал, как в 2015 году они с другом попали под обстрел и были ранены, но заметили это, только добежав до дома. Как первую помощь ему оказывал родной дедушка. О больнице, боли, бесконечных процедурах и нескольких курсах реабилитации, которые он прошел в рамках проекта «Ринат Ахметов – детям. Реабилитация раненых детей».

«Я бы очень хотел, чтобы ни с кем не случилось того, что произошло со мной. Мне повезло. Я выжил и почти полностью выздоровел. Хорошо, что я лично могу рассказать о том, что со мной случилось», – сказал Артем.

По завершении мероприятия сотрудники Фонда узнали у новых запорожцев, как конфликт на востоке Украины разделил их жизнь на до и после. Чтобы в процессе рассказа своих историй люди не теребили свои душевные раны, специалисты Фонда проводили интервью, используя все наработки участников круглого стола, организованного Фондом незадолго до презентации в Запорожье. В разработке метода сбора историй принимали участие историки, социологи, конфликтологи, психологи и представители мирных жителей Донбасса.

Все свидетельства новых запорожцев были зафиксированы на аудио и видеоносители. Их истории будут рассказаны всему миру. Потому что в них – история всего Донбасса.

Фото: пресс-служба Фонда Рината Ахметова

«Безжалостный огонь вооруженного конфликта уничтожает некогда цветущий край украинской земли. Мало кто за пределами зоны конфликта понимает, что в действительности происходит на Донбассе. В одночасье 6,5 млн человек были вырваны из мирной жизни. У людей был сломлен привычный уклад жизни, разлучены семьи, разрушено жилье, погибли знакомые или близкие. Их жизнь разделилась на до и после. С начала вооруженного конфликта Ринат Ахметов спас более миллиона человеческих жизней на Донбассе. Это миллион судеб! История каждого достойна отдельного рассказа. Поэтому Фонд продолжает работу по документированию историй мирных жителей, пострадавших от конфликта, и сегодня свои истории нам рассказали дети из семей переселенцев, которые выехали из зоны конфликта, выросли уже здесь, на территории без стрельбы, но до сих пор помнят о тех событиях. Они рассказали о своем непростом опыте и теперь их истории будут рассказаны всему миру», – отметила директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

Мероприятие состоялось в преддверии Международного дня мира, который отмечается 21 сентября.