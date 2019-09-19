«Бьют на жалость»: Полиция Донетчины предупреждает о телефонных мошенниках

В Донецкой области аферисты под видом родственников выманивают деньги на «лечение». Это одна из самых популярных мошеннических схем наряду с «освобождением от наказания». Всего с начала года полицейские задокументировали более 1 000 случаев мошенничества. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

Так, мошенники используют разные способы заставить жертву собственноручно отдать деньги, но это всегда кризисная ситуация, которую надо решить немедленно. Чаще всего аферисты рассказывают, что были задержаны правоохранительными органами и просят денег, чтобы «откупиться от наказания». Альтернативный метод – якобы серьезная болезнь, на которую нужны деньги.

Иногда злоумышленники звонят наугад, иногда – готовятся к преступлению, собирают информацию о жертве. Потерпевшими, как правило, становятся женщины от 45 лет.

«Мошенники намеренно заставляют жертв сильно волноваться, ведь в состоянии шока человек не обращает внимание на детали. Это одна из причин, почему пострадавшим кажется, что голос в трубке был похож на голос их сына или внука», – отмечается в сообщении.

По информации полиции, на сегодня раскрыто каждое четвертое мошенничество. Чтобы не попасть в мошенническую ловушку, в полиции советуют:

не доверяйте, если вам звонят с незнакомого номера и представляются родным человеком;

«отстроиться» от влияния афериста поможет упоминание, что именно так действуют мошенники;

сразу перезвоните сыну (внуку), чтобы удостовериться, что звонил не он;

заранее договоритесь с сыном (внуком) о кодовом слове на случай такой ситуации. Мошенник не сможет его назвать.

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