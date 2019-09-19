Рынок земли: Гончарук обещает снижение ставки по кредитам

Кабинет министров Украины планирует, что ставка по кредитам в гривне в стране в следующем году снизится до 11-12% годовых. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 19 сентября, в ходе конференции по реформе управления земельными отношениями заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, за год для запуска рынка земли в Украине правительству нужно значительно снизить ставки по кредитам, и работа с Национальным банком в этом направлении уже ведется.

«Я рассчитываю на то, что следующим летом-осенью кредитование в гривне будет 11-12% доступным в банках. Мы понимаем, как это сделать», – заявил Гончарук.

«Но и этого недостаточно. Мы посмотрим, сколько реально будет стоить ресурс для большой компании, которая имеет возможности привлекать деньги из-за границы, оценим этот процент и предоставим на тех же самых условиях фермерам мелкого и среднего хозяйства компенсацию ставки по кредиту, чтобы они могли конкурировать в закупке земли», – добавил премьер-министр Украины.

Он отметил, что, если эти инструменты не заработают, рынок земли в Украине не может быть запущен. «За этот год мы должны сделать две вещи – дать возможность покупать земли и дать ресурс средним и малым хозяйствам, чтобы они могли это реализовать. Если этого не сделать, необходимого нам эффекта для экономического роста мы не достигнем, а мы рассчитываем на то, что вследствие запуска земельной реформы украинская экономика будет дополнительно расти минимум на 2%», – считает глава Кабмина.

Напомним, ранее президент Украины сообщил, что покупать и продавать землю после открытия рынка земли смогут только украинские граждане и украинские компании.

Ранее сообщалось, что открытие рынка земли в Украине запланировано на октябрь 2020 года. Также сообщалось, что государственная земля должна быть выставлена на продажу.

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