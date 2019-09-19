Это трэш: Кабмин намерен уволить руководство Госгеокадастра

Для успешного проведения земельной реформы в Украине Кабинет министров должен навести порядок в работе Госгеокадастра. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 19 сентября, в ходе конференции по реформе управления земельными отношениями заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«То, что там сейчас происходит, это трэш. Мы исходим из того, что там абсолютно прогнила система, где работают преимущественно коррупционеры, я лично из этого исхожу. На следующей неделе мы намерены полностью сменить руководство Государственного земельного кадастра», – сказал он.

«Пока такие люди там работают, ни о каких реформах не может быть и речи. Мы исходим из того, что там должны работать профессиональные и честные люди», – заявил Гончарук.

Напомним, ранее президент Украины сообщил, что покупать и продавать землю после открытия рынка земли смогут только украинские граждане и украинские компании.

Ранее сообщалось, что открытие рынка земли в Украине запланировано на октябрь 2020 года. Также сообщалось, что государственная земля должна быть выставлена на продажу, а правительство обещает фермерам снижение ставок по кредитам на ее покупку.

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