Молодежь Донетчины может получить грант до 60 тыс. грн

В Донецкой области стартовал грантовый проект «UPSHIFT Украина» для молодежи от Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF). Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«Программа направлена на формирование предпринимательских навыков у подростков и молодежи в качестве агентов социальных изменений, а также предоставление возможностей для реализации собственных инициатив по социальному предпринимательству. Участники проходят тренинги, им обеспечивается длительное наставничество и стартовая финансовая поддержка их социальных проектов», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, проект «UPSHIFT Украина» будет внедряться в Донецкой и Луганской областях в 2019-2020 учебном году.

Участвовать в программе могут молодые люди в возрасте от 14 до 21 года (включительно) в командах по 3-5 участников. Отобранные командные проекты получат гранты на сумму около 60 тыс. грн.

Сейчас уже идет набор участников среди молодых жителей Краматорска и Славянска.

Более подробную информацию и форму для регистрации можно найти по ссылке.

Участие в программе «UPSHIFT Украина» бесплатное. Организаторы обеспечивают питание участников и рабочие материалы во время тренингов.