В Кремле ответили на вопрос о «Нормандском саммите»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос о подписании «формулы Штайнмайера» по Донбассу, заявил, что этот вопрос обсуждается. Об этом пишет российское издание РИА «Новости».

Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать «формулу Штайнмайера» в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ), что ставит под вопрос проведение саммита «Нормандской четверки», Песков сказал: «Ведется обсуждение этой темы».

Напомним, что сегодня, 19 сентября, в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что у Трехсторонней контактной группы нет полномочий подписывать «формулу Штайнмайера», предполагающую проведение местных выборов на неподконтрольной украинским властям части Донбасса.