Перевыпуск электронных пенсионных удостоверений: Когда нужно обращаться лично

Акционерным обществом «Ощадбанк» совместно с Пенсионным фондом Украины (ПФУ) начат автоматический перевыпуск электронных пенсионных удостоверений (ЭПУ), срок действия которых в части платежной карточки заканчивается. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета со ссылкой на администрацию управления ПФУ в г. Краматорск.
«За два месяца до окончания срока действия ЭПУ будет инициирован перевыпуск карт без присутствия пенсионера. Старое ЭПУ считается действительным до тех пор, пока пенсионер не получит новое удостоверение», – говорится в сообщении.
После того, как новый документ будет изготовлен, пенсионер получит СМС-сообщение о необходимости обратиться в отделение «Ощадбанка», в котором ранее получал ЭПУ. При получении нового ЭПУ старое ЭПУ изымается и уничтожается.
Однако существуют случаи, когда для переоформления ЭПУ необходимо обращаться лично:
- если пенсионер желает получить удостоверение в другом отделении банка в связи с изменением места жительства;
- если пенсия была назначена на какой-то срок и требует продолжения. Например, пенсия по инвалидности или по случаю потери кормильца.
Напомним, что, в связи с автоматическим перевыпуском ЭПУ, к правозащитникам поступают сообщения от людей о возникших в связи с этим проблемах. Кроме того, клиентам «Ощадбанка» поступают смс-сообщения об изменениях счетов в банке по международному стандарту IBAN.
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