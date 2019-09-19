В Луганске водитель иномарки влетел в электроопору

В неподконтрольном украинским властям Луганске в среду, 18 сентября, произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

«На ул. Градусова г. Луганска гражданин 1994 года рождения, управляя автомобилем Opel Corsa, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору уличного освещения», – говорится в сообщении.

«В результате ДТП водитель от полученных травм скончался по дороге в больницу. Автомобиль помещен на штрафплощадку УГИБДД МВД ЛНР. Проводится проверка», – заявили в «полиции».

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