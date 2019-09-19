В США рассказали, о чем говорили Пенс и Зеленский

Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудили предстоящую встречу Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, сообщает « Сегодня.ua » .

Так, в ходе вчерашнего телефонного разговора Пенс и Зеленский обсудили предстоящую встречу президентов Трампа и Зеленского на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Также Пенс подтвердил неизменную приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Он поблагодарил Зеленского за смелые действия в области борьбы с коррупцией посредством законодательных реформ, а также предложил полную поддержку этих усилий со стороны США.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майком Пенсом. Президент поблагодарил Майка Пенса за его личную роль в принятии решения о продлении программы безопасности помощи Украине и выразил надежду, что в следующем году объемы такой помощи со стороны США только возрастут.