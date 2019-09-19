Банкноты номиналом 1000 гривен: Сколько будет выпущено

Национальный банк Украины (НБУ) планирует осуществить первый выпуск банкноты номиналом 1 000 гривен в объеме 5 млн штук, а в дальнейшем печатать эти банкноты в зависимости от заказов банков и потребностей экономики. Об этом на брифинге относительно выведения мелких монет сказал директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, сообщает «Укринформ».

«Мы планируем его (выпуск банкнот номиналом 1 000 грн, – ред.) осуществить в объеме 5 млн штук. Это первый выпуск. Дальше он будет осуществляться по мере поступлений заказов от банков и потребностей экономики», – сказал Зайвенко.

Он также отметил, что на сегодня в обращении находится 140 млн штук монет номиналом 1 гривна, а номиналом 2 гривны – почти 124 млн штук.

В 2018 году Нацбанком было изготовлено 140 млн монет номиналом 1 гривна и 145 млн штук монет номиналом 2 гривны.